Samanyolu Haber /Gündem / Korku AKP ve MHP için ittifakı büyüttü 44 ilde AKP, 7 ilde MHP... /19 Şubat 2019 20:05

Korku AKP ve MHP için ittifakı büyüttü 44 ilde AKP, 7 ilde MHP...

Anketlerde çıkan sonuçlar olumsuz olunca Cumhur İttifakı genişledi... 4 il MHP'ye 17 il AKP'ye bırakıldı. MHP, Bolu, Çanakkale, Giresun, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AKP de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da çekme kararı aldı. Zonguldak'ta anlaşma sağlanamayınca iki parti ayı ayrı yarışacak.

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AKP, Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaneli'de MHP'yi destekleyecek. MHP ise Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş Hakkari, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize'de AKP adayına destek olacak. Zonguldak'ta ise görüşmeler son dakikaya kadar sürdü. Anlaşma sağlanamayınca iki parti ayrı ayrı seçime girme kararı aldı.

Böylece, Cumhur İttifakı kapsamında toplamda 44 ilde AKP, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. 37 ilde ise her iki parti kendi adaylarıyla yerel seçimlere katılacak.

KAYYIM ATANAN YERLERDE AKP ADAYLARI YARIŞACAK

Hakkari, Batman, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Tunceli gibi kayyIm atanmış belediyelerde de AKP adayları yarışacak.

Aday listeleri verilme süresi saat 17.00'de doluyor.

KARS

AKP, HDP'li Ayhan Bilgen'in aday olduğu Kars'ta, Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu’yu geri çekti. Cumhur İttifakı'nın Kars'taki tek adayı MHP'li Çetin Nazik olacak. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP adayı Çetin Nazik ile birlikte yaptığı açıklamada AKP’nin adayı Ensar Erdoğdu’yu geri çektiğini söyledi.

SÖĞÜT MHP'YE BIRAKILDI

İttifak kapsamında Söğüt de MHP ye bırakıldı. Bilecik’in Söğüt ilçesinde AKP adayını MHP lehine geri çekti. Söğüt’te 2014 yerel seçimlerinde de MHP kazanmış ancak daha sonra Belediye Başkanı Halil Aydoğdu İYİ Parti'ye katılmıştı.

BOLU

Bolu’da ise MHP, AKP lehine adayını geri çekti.

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