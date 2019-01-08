Samanyolu Haber /Gündem / 'Korkmuyoruz' demişti: Eren Erdem'in babası işten çıkarıldı /08 Ocak 2019 14:36

'Korkmuyoruz' demişti: Eren Erdem'in babası işten çıkarıldı

Oğlunun tahliye edilmemesi üzerine 'Korkmuyoruz' diye açıklama yapan Hasan Erdem işten çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün Eren Erdem'in tahliyesine kaçma şüphesi iddiasıyla itiraz etmişti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı. Erdem hakkında verilen karara cezaevi önünde Eren Erdem'i bekleyen ailesi isyan etti. Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, “O talimatları veren kişiye sesleniyorum: Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin" diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARILDI

Açıklamanın ardından skandal bir gelişme yaşandı. Baba Hasan Erdem işten çıkarıldı.

İşten çıkarmayı Barış Yarkadaş Twitter hesabından duyurdu. Yarkadaş, "Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! Eren Erdem'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli!" yazdı.
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