Samanyolu Haber /Gündem / Körfez'de sular yeniden ısınıyor : Katar, OPEC'den çekildi /03 Aralık 2018 10:32

Körfez'de sular yeniden ısınıyor : Katar, OPEC'den çekildi

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri ile Mısır ve Libya'nın ambargo ablukasına maruz kalan Katar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'ndan (OPEC) ayrıldığını duyurdu.

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Geçen yıl başgösteren krizde, yedi ülke, 'teröre destek verdiği' suçlaması ile Katar ile ilişkileri kesmiş, Katar'a uygulanan ambargo ülkede zor günlerin yaşanmasına neden olmuştu. Ardından, Türkiye devreye girmiş ve Katar'a gıda maddesi yardımında bulunmuştu. Bununla da yetinmeyen Ankara, Katar'a askeri bir üs kurarak Türk askerini bölgeye göndermişti.

O günden bu yana, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri arasındaki ilişki negatif bir seyirde ilerliyor.

Katar Enerji Bakanı artık ülkesinin diğer ülkeler gibi, petrol alım satımı yapacağını açıkladı ve Katar'ın OPEC'den doğan mevcut taahhütlerini 19 Ocak'a kadar yerine getireceğini açıkladı.

Bu açıklamalar sonrası petrol fiyatları yüzde 5 arttı. Brent tipi petrolün varili sabah saatlerinde 62 dolardan işlem görüyor.
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