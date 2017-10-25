Koreografi komedisi dünyada haber oldu

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi sırasında Galatasaray tribünlerinde açılan Sylvester Stallone pankartının yankıları devam ediyor. Hükümete yakın havuz medyasının pankartı ve sloganları şüpheli bulmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, pankartın soruşturulmasını istemişti.





Haber, bugün İngiltere’nin önde gelen yayın kuruluşlarından The Guardian’ın sayfalarına taşındı. Gazete, haberi ‘Türkiye, Galatasaray taraftarlarına ‘Gülenist’ Rocky pankartından soruşturma açtı’ başlığıyla yayınladı.





Haberde, ‘Derbi sırasında taraftarların attığı sloganlar ve Rocky pankartı, Fethullah Gülen’i anımsattığı iddiasıyla soruşturma açıldı’ ifadeleri kullanıldı.





“Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor” ve “Ayağa kalk” pankartlarının yer aldığı derbide yaşananların da özetini geçen gazete, darbe sonrasında yaşananlara da satırlarında yer verdi.





Gazetenin haberinde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

‘Darbe girişiminin ardından on binlerce insan Gülen Cemaati’ne yakın olduğu gerekçesiyle işini kaybetti. Başta muhalifler, Erdoğan’dan farklı düşünen herkese karşı tasfiye uygulandı. Darbenin ardından ise özellikle hükümete yakın yerel medya organları kışkırtıcı hareket ederek davalardan önce soruşturma makamı rolü oynadı.’