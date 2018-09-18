Kore yarım adasında tarihi buluşma

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları sonrası barış mesajlarının hakim olmaya başladığı Kore Yarımadası, tarihe geçecek bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim’le bu yılki 3. görüşmesi için Pyongyang’da. Büyük bir heyetin eşlik ettiği Moon, son 11 yılda Kuzey Kore’ye giden ilk Güney Kore lideri.





Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la bu yılki 3. zirvesi için başkent Pyongyang’da. Bu ziyaretle birlikte 11 yıl sonra ilk kez bir Güney Kore lideri, Kuzey Kore’ye gitmiş oldu.



