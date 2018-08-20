Kore savaşının ayırdığı aileler yıllar sonra bir araya geliyor

Milyonlarca bölünmüş aile arasından kimlerin bir araya geleceğine ise kura çekimiyle karar veriliyor. Kumgang Dağı'nda düzenlenen son buluşma için kurayı kazanan 89 kişi, çarşamba gününe kadar Kuzey Kore'de kalacak ve toplam 11 saat aileleriyle bir araya gelecek.





Kuzey Kore'li yetkilierin gözetimi altında gerçekleşecek buluşmalar sonrası aile bireyleri bir kez daha ayrılacak. Bu kez muhtemelen bir daha hiç görüşmemek üzere...





92 yaşındaki Lee Keum-seom da kurayı kazanan şanslı isimlerden biri. Savaştan kaçarken kocası ve 4 yaşındaki oğluyla ayrı düşen Keum-seom, kızıyla birlikte bir feribota binerek Güney Kore'ye geçmişti.





65 yıl sonra oğluyla buluşmaya kızının refakatinde giden 92 yaşındaki anne, "bugünü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Hayatta olduğundan bile emin değildim" diyor.