Samanyolu Haber /Dünya / Kore savaşının ayırdığı aileler yıllar sonra bir araya geliyor /20 Ağustos 2018 12:26

Kore savaşının ayırdığı aileler yıllar sonra bir araya geliyor

Kore Savaş'ında sınırın iki tarafında kalan bazı şanslı Koreliler 65 yıl sonra aileleriyle buluşuyor

SHABER3.COM

Kore Savaş'ında sınırın iki tarafında kalan bazı şanslı Koreliler 65 yıl sonra aileleriyle buluşuyor. Onlarca Güney Koreli ailelerini görmek üzere sınırı geçerek Kuzey Kore'ye gitti.

1950-1953 yılları arasında meydana gelen Kore Savaşı, yarımadanın ikiye bölünmüşlüğünü kesinleştirirken milyonlarca aileyi de parçaladı.

Savaşın ardından bir barış anlaşması imzalamayan Kuzey ve Güney Kore teknik olarak hala savaşta. 2000 yılından bu yana normalleşen ilişkiler kapsamında Korelilerin aileleriyle bir araya gelebilmesi için buluşmalar organize ediliyor.

Son yıllarda Kuzey Kore'nin nükleer silah denemeleri Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandırıyordu. Bu nedenle buluşmalara 3 yıl ara verilmişti.


Milyonlarca bölünmüş aile arasından kimlerin bir araya geleceğine ise kura çekimiyle karar veriliyor. Kumgang Dağı'nda düzenlenen son buluşma için kurayı kazanan 89 kişi, çarşamba gününe kadar Kuzey Kore'de kalacak ve toplam 11 saat aileleriyle bir araya gelecek.

Kuzey Kore'li yetkilierin gözetimi altında gerçekleşecek buluşmalar sonrası aile bireyleri bir kez daha ayrılacak. Bu kez muhtemelen bir daha hiç görüşmemek üzere...

92 yaşındaki Lee Keum-seom da kurayı kazanan şanslı isimlerden biri. Savaştan kaçarken kocası ve 4 yaşındaki oğluyla ayrı düşen Keum-seom, kızıyla birlikte bir feribota binerek Güney Kore'ye geçmişti.

65 yıl sonra oğluyla buluşmaya kızının refakatinde giden 92 yaşındaki anne, "bugünü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Hayatta olduğundan bile emin değildim" diyor.
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