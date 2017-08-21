Koray Aydın da resmen MHP'den ayrılıyor...

PARTİNİN KURULUŞU 29 EKİM'DE SAMSUN'DA İLAN EDİLEBİLİR





Partinin kuruluş tarihi olarak kasım ayı yerine ekim ayı ilan edildi. Partinin kuruluşunun 29 Ekim'de ilan edilebileceği de gelen iddialar arasında. Bu doğrultuda partinin kuruluşunun Samsun'dan ilan edilebileceği de konuşuluyor.





Daha önce Kasım olarak ilan edilen tarihin ekime çekilmesinde ise Fethullah Gülen'in son paylaşımlarda yer alan fotoğrafında saatin 11.00'i göstermesi etkili olmuştu. Akşener ve ekibi, bunun kendileri üzerinden şifreli bir mesaj olarak algılanabileceği gerekçesiyle tarihi öne çekmişti.





?'İSTİŞARELER NETİCESİNDE BİR YOLA DOĞRU GİRMİŞ BULUNUYORUZ'

Meral Akşener, daha önce Ümit Özdağ'ın yeni kurulacak partinin içerisinde yer alacağını açıklarken, Koray Aydın'a dair de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ümit Özdağ hocamla beraber yürüme kararı aldık. Koray Aydın bakanımızla da istişareler neticesinde bir yola doğru girmiş durumdayız. Bizim bu oluşumu hayata geçirme ile ilgili kararımız kesinleşmişti. Bunlar ilgili çalışmalar başlatmıştık fakat yepyeni ve bizim karşı olduğumuz bir cumhurbaşkanlığı düzenine geçiliyor. Sonuç itibarıyla fiili bir durum. Uyum yasalarının 26 Ekim'e kadar çıkması gerekiyor. Onu bekleyip, biz bu çalışmaları yapıp oluşumu Kasım ayında açıklamak gibi bir kararımız vardı."

Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın dörtlüsü içinde partiden ihraç edilmeyen tek isim olan, bu nedenle de tavrı merakla beklenen Aydın bu hafta resmen MHP'den ayrılıyor.Aydın'ın, görüşmeler sonucunda Akşener ile birlikte yürümeye karar verdiği, kararını verince resmi Twitter hesabından MHP'yi çıkaran Aydın'ın, yarın Ankara'da Akşener ile ortak basın toplantısı düzenleyerek hem MHP'den ayrıldığını hem de Akşener ile birlikte hareket edeceğini açıklayacağı belirtildi.