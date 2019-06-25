Samanyolu Haber /Gündem / Köprünün yıllık faturası kesildi /25 Haziran 2019 20:38

Köprünün yıllık faturası kesildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’na, yılın ilk yarısı için araç geçiş garantisi kapsamında devletin yapacağı ödeme tutarı büyük ölçüde belli oldu. İşletmeci şirkete, 1 ile 1.5 milyar TL arasında bir ödeme yapılacak.

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Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir ile Kuzey Çevre otoyolları, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş ücretleri döviz olarak belirlendi.

Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. 

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. İşletme, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurdu ve döviz kurundaki değişime işaret ederek, garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik talep etti. Bu talep “uygun” bulundu.

Buna göre bu yıldan itibaren Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, devletin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru dikkate alınacak. Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas alınacak.Devletin, ödemeyi yapacağı tarih de değiştirildi. Buna göre 1 Ocak-31 Haziran için aynı yılın temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemesi yapılacak.İLK ÖDEME TEMMUZDA2019’un ilk yarısına ilişkin garanti ödemesi, temmuz ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Bu konuda bazı hesaplamalar yapılıyor. Buna göre temmuz ayının son haftasında işletmeci IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumuna, 1 ile 1.5 milyar TL arasında bir ödeme söz konusu olacak.

DAHA ÖNCE NASILDI?

Daha önce garanti ödemeleri ocak kuru esas alınarak, yıllık hesaplanıyor. Devlet, izleyen yılın nisan ayında da işletmeci şirket ya da şirketlere ödemeyi yapıyordu.
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