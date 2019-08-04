Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi





'ZOMBİ GİBİ SALDIRDILAR'





Linç edilen Burak Dinler isimli asker ablasının ricasıyla tanıklık yapmaya karar verdiğini söyleyen Karaman askerlere saldırıyı yapanların zombi gibi davrandıklarını, teslim olmuş askerleri koruması gereken polislerin (25-30 polis memuru) yetersiz kaldığı ve gerektiği gibi müdahale etmediğini söyleyen Karaman bu videoyla ilgili evinden gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldüğünü ve örgüt propagandası suçlamasıyla ifade verdiğini söyledi.





Karaman şunları anlattı:

''Sabah 6'yı 10 geçe köprüdeki askerler teslim oldu, askerler ellerini kaldırarak halka doğru gelince halk hücum etti. Bunun üzerine askerler de geri doğru gitmeye başladı ancak öbür taraftan da yol kesilmişti. Askerler arada kalarak linç edildi. Bazıları denize atıldı. Tam bir buçuk saat süren bir dayaktan bahsediyoruz. Askerin üzerine saldırdılar. Zombi gibi. Hiç acıma yoktu. Dağdan inen teröriste yapılmayan muameleyi askerlere reva gördüler. Ben askerleri korumaya çalışırken tekme yedim yere yapıştım''





ASKERLER HALKA ATEŞ AÇMADI, HGS BİNASININ ORDAN BAŞKALARI HALKI TARADI





Köprüdeki askerlerin halkın üstüne kurşun sıktığı iddiaları reddeden Karaman, 'sadece askerlerin havaya sıktığını gördüm' dedi ve ekledi:





Halkın üzerine yan taraftaki HGS bakiye yükleme binasının olduğu yerden ateş açıldı. Ateş edenler asker değildi. Saat gece iki gibiydi. Askerler havaya sıkıyordu ancak ordan halka ateş açıldı, ben kıvılcımları orda gördüm. O gece orda sakallı cübbeli adamlar gördüm. Bu kişilerin elinde kaleşnikof silahları vardı. Bu silahlar terörist silahıdır, Şırnak'ta askerlik yaptım ben. Nerden buldular, bu insanlara bu silahları kim verdi? Bu sakallı insanlar bizim insanımız değildi.





16 Temmuz sabahı yaşananları kaydeden Eyüp Karaman, o gün köprü üstünde linç edilen erler ve askeri öğrencilerin durumunu anlattı.