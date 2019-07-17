Samanyolu Haber /Gündem / 'Köprüde asker kafasını bizzat ben kestim' /17 Temmuz 2019 10:36

'Köprüde asker kafasını bizzat ben kestim'

15 Temmuz darbe girişimi sonrası köprüde bir askerin kafasını kestiğini yazan Yusuf Tosun adlı kişi, daha sonra 'kinaye' yaptığını belirterek ilk açıklamasını yalanladı. Söz konusu mesaj sosyal medyada bir anda yayılırken, tartışma konusu oldu.

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Sosyal medyadaki bir tartışma sırasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası köprüde bir askerin kafasını kestiğini yazan Yusuf Tosun adlı kişi, daha sonra "kinaye yaptım" diyerek söz konusu iddiayı yalanladı.

Tosun, sosyal medyada bir anda yayılan ilk mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

'KİNAYE YAPTIM'

Paylaşımın tartışmaya yol açmasının ardından kıvıran Tosun, "16 Temmuz 2019 tarihinde, üç-beş trol hesabın darbe girişimi sırasında o bizlere bühtanda bulunan sözüm ona demokratların da oy verme özgürlüğünü müdafaa eden bir abime, o sabahın öfkesi ile yazdığı bir mesajı 3 sene sonra ortaya servis edip saldırıya başlaması üzerine konuya müdahil oldum" derken, şu ifadeleri kullandı:

Karşımdaki insanların parantez içinde ünlem görmeden de kinayeyitespit edebilecek seviyede edebiyat bildiğini varsayarak mezkur fiilleri olaya konu abimin değil benim işlediğimi dile getirdim. İşin komik yanı o sırada gerek kendilerinden, gerek benim tarafımdan küfür etmeden konuşan tek kişi bendim, lakin nedense yazdığım onlarca mesajdan başka tek bir kelimeyi paylaşmadılar ve gönderinin sahibi yorumlarımı benim isteğim dışında sildi.

Kamuoyuna duyurulur;

Ben kimsenin kafasını kesmedim. İki kurşun isabeti ile yaralı olduğum için bunu istesem de yapamazdım, ki zaten ömrüm olarak anılacak neyim varsa savaş karşıtı bir duruşta ter dökerek geçirdim.

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