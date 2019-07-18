'Köprüde asker kafasını bizzat ben kestim' diyeni övene Almanya'da soruşturma açıldı





Onun mesajını yorumlayan Yusuf Tosun'u öven Almanyalı bir Türk hakkında Almanya'da soruşturma açılacak.













Sosyal medyadaki tartışmalara katılan Alman Polisi , şiddeti ve cinayeti övenler hakkında soruşturma açılacağını duyurdu









Sosyal medyadaki bir tartışma sırasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası köprüde bir askerin kafasını kestiğini yazan Yusuf Tosun adlı kişi, daha sonra "kinaye yaptım" diyerek söz konusu iddiayı yalanlamıştı. Ancak tartışma bitmedi... Tartışmaya Almanya'dan katılan bir Türk 'cinayeti' övünce başı belaya girdi...