Samanyolu Haber /Gündem / Köprü ve otoyollardan saniyede 57.8 lira gelir /27 Ocak 2019 16:12

Köprü ve otoyollardan saniyede 57.8 lira gelir

Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yıl saniyede 57,8 lira gelir geldi.

SHABER3.COM

 Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2001-2018 yıllarında köprülerden 2,5 milyar, otoyollardan da 3,4 milyar araç geçişi oldu. Köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 12,4 milyar liraya ulaştı. 
2001-2018 döneminde 5,9 milyar aracın kullandığı köprü ve otoyollardan en fazla araç geçişi 2018'de gerçekleşti.

Geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan 463 milyon 441 bin 552 araçtan, 1,8 milyar lira gelir elde edildi. 

Günde ortalama 400 binden fazla aracın geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl saniyede yaklaşık 14,9 lira gelir sağlandı. Aynı dönemde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir ise saniyede 57,8 lira oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Köprü ve otoyollardan saniyede 57.8 lira gelir Sonraki Haber >>

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Baraj duvarının çökme anı!

Baraj duvarının çökme anı!

Hırsızlar çaldıkları televizyonu arabaya sığdıramadı

Hırsızlar çaldıkları televizyonu arabaya sığdıramadı

Kaza anları kameralara yansıdı

Kaza anları kameralara yansıdı

İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

Kuytul'un konuşması polis sirenleriyle böyle engellendi

Kuytul'un konuşması polis sirenleriyle böyle engellendi

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı

Lüks Aracı tutmak isterken altında kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:45:37