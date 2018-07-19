Köprü davasında çarpıcı ifade: Darbe girişimi önceden Yandaşlara duyurulmuş

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerindeki sis perdesi hala kalkmadı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan darbe girişiminin 15 Temmuz günü eniştesinden öğrendiğini söyledi. Erdoğan öğrenme ile ilgili 5 farklı saat verdi. Aynı şekilde darbeden MİT’in ve Genelkurmay’ın da 15 Temmuz günü gelen ihbarla haberleri olduğu iddiaları gündeme geldi.





Diğer yandan darbe girişiminin birçok kişi tarafından bilindiği fakat bilerek engellenmediği her geçen gün daha da netleşiyor. 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde yaşananlarla ilgili görülen davadaki bir ifade ise dikkat çekiyor.









34 kişinin hayatını kaybettiği köprü davasında müşteki olan Berat Kulunyarab ifadesinde, “İstihbaratçı tanıdığım olduğu için 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe kalkışmasınının olacağını biliyordum. Bu nedenle 14 Temmuz 2016 günü otobüsle İstanbul’a geldim. Ümraniye ilçesinde beklemeye başladım. Kalkışmanın başladığına ilişkin haberler gelince Boğaziçi Köprüsüne doğru harekete geçtim.” diyor. Bu ifadesi ile Kulunyarab darbeden günler öncesinde haberinin olduğunu ifşa ediyor.





















***





Erdoğan, darbe girişimini ne zaman öğrendiğine dair 5 farklı açıklama yaptı





Darbe girişiminin ilk hedefi olduğu iddia edilen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkışmayı ne zaman öğrendiğine dair farklı tarihlerde yaptığı açıklamalarda tam beş kez değişik saatler verdi. Her açıklamasıyla birlikte kuşkular da artmıştı. Kalkışma sürerken Marmaris’ten geldiği Atatürk Havaalanı’nda 16 Temmuz 2016 saat 04.22’de yaptığı açıklamada Erdoğan, “Öğleden sonra bir hareketlilik ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin içinde mevcuttu” dedi.





İlk çelişkili saat ise 18 Temmuz 2016’da CNN International kanalında katıldığı televizyon yayınında ortaya çıktı. Erdoğan, “O gece saat 20.00 civarında bir haber aldım, bazı bölgelerde gelişmeler olduğunu öğrendim. Biz de harekete geçmeye karar verdik” dedi. 20 Temmuz 2016’da El Cezire televizyonunun yayınına katılan Erdoğan, bu kez de TSK içindeki hareketliliği “eniştesinden” öğrendiğini söyledi.