Samanyolu Haber /Spor / Konyaspor'da Eto'o dönemi bitti /03 Ağustos 2018 21:55

Konyaspor'da Eto'o dönemi bitti

Atiker Konyaspor, futbolun efsane ismi Samuel Eto'o ile yolları ayırdı. Geçen yıl Konyaspor'a transfer olan Kamerunlu futbolcuyla sözleşme feshedildi.

SHABER3.COM




Karar'da yer alan habere göre kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Samuel Eto’o ile bir süreden beri yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcumuz Eto’o Atiker Konyaspor’umuza her anlamda önemli katkılar sağlamış takımımızda forma giydiği süre içinde hem antrenmanlarda hem de maçlarda kulübümüz adına maksimum düzeyde çaba göstermiştir. Samuel Eto’o’ya kulübümüze katkıları ve hizmetleri için camiamız adına teşekkür ediyor, karşılıklı olarak sıcak ve samimi duygular içinde gerçekleşen veda sonrasında, gelecekteki hayatının kendisine güzellikler, mutluluklar ve başarı getirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Samuel Eto’o Atiker Konyaspor formasıyla 14 maça çıkmış, 6 gol kaydetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konyaspor'da Eto'o dönemi bitti Sonraki Haber >>

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan'da kar yağdı

ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı

ABD'de duruşmada susmayan mahkumun ağzı bantlandı

15 Temmuz'u böyle kurgulamışlar

15 Temmuz'u böyle kurgulamışlar

İnanan sarsılsa da bütün bütün devrilmez

İnanan sarsılsa da bütün bütün devrilmez

Yolda yürüyen kadın öğretmene tekmeli saldırı

Yolda yürüyen kadın öğretmene tekmeli saldırı

Damat - Soylu çatışmasında sıcak temas!

Damat - Soylu çatışmasında sıcak temas!

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Mendil satan çocuğa zabıta dayağı iddiası

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Rize'de alt yapı çöktü ... Sel her şeyi götürdü

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat!

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat!

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:34:11