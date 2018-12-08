Konya'da üretilen ilk insansı robot sahneden düştü

Konuşmaların ardından Konya’da bir fabrikada üretilen ve Türkiye’nin ilk yerli üretim insansı robotları olan ikisi ‘Mini Ada’ biri de ‘Ada GH6’ model 3 robot, sahneye çıkarılarak davetlilere tanıtıldı. Özellikleri arasında dans etmek, sorulan sorulara cevap vermek ve sunum yapmak için bulunan robotlardan ‘Mini Ada’ modellerinden biri, kontrolden çıkarak sahneden düştü. Yaklaşık 1 metreden düşen 85 bin TL değerindeki Mini Ada’nın başı ve önündeki dijital ekran parçalandı. Mini Ada, görevliler tarafından kaldırılıp salondan çıkarıldı.









