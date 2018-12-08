Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da üretilen ilk insansı robot sahneden düştü /08 Aralık 2018 19:17

Konya'da üretilen ilk insansı robot sahneden düştü

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans gösterisi yapması planlanan 'Mini Ada' adlı robot, sahneden düştü. 85 bin TL'ye mal olan insansı robotun dijital ekranı ve başı parçalandı.

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konuşmaların ardından Konya’da bir fabrikada üretilen ve Türkiye’nin ilk yerli üretim insansı robotları olan ikisi ‘Mini Ada’ biri de ‘Ada GH6’ model 3 robot, sahneye çıkarılarak davetlilere tanıtıldı. Özellikleri arasında dans etmek, sorulan sorulara cevap vermek ve sunum yapmak için bulunan robotlardan ‘Mini Ada’ modellerinden biri, kontrolden çıkarak sahneden düştü. Yaklaşık 1 metreden düşen 85 bin TL değerindeki Mini Ada’nın başı ve önündeki dijital ekran parçalandı. Mini Ada, görevliler tarafından kaldırılıp salondan çıkarıldı.


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Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

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