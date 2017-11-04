Konya Emniyet Müdürlüğü'nde işkence timi kurulmuş...





En son Haber Konya Emniyet Müdürlüğü'nden . Konya Emniyet Müdürlüğün'de gözaltına alınanların darp edildiği , kafalarının duvara vurulduğu iddia edildi.. Bu durumun bir çok doktor raporuna yansımasına, suç duyuruları yapılmasına rağmen henüz somut bir adım atılmış değil. Şikayetlerin merkezindeki Terörle Mücadele şubesinde görevli Komiser Gökhan Başar hala görevinde tutuluyor.. Bir çok gözaltındaki kişiye işkence yaptığı iddiası ile karşı karşıya olan Gökhan Başar ile ilgili bir işlem yapılmadı..

OHAL ilanından bu yana Türkiye'de işkence iddialarında artış gözleniyor. Bu başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bir rapora girmiş durumda . Sistamatik hale gelen işkencenin önlenmesi için Hükümetin attığı somut bir adım yok.. Hatta bazı uygulamaların bunu teşvik ettiği yönünde.. Bir çok işkence mağduru derdini anlatmanın yolunu ararken Bir çok Emniyet Müdürlüklerinden işkence haberleri geliyor