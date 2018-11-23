Konutta stok balonu bitti şimdi de satış balonu çıktı

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bu tablo için, "Konutta balon hep stok anlamında olacak değil ya, şimdi de karşımıza satış balonu çıkmışa benziyor" yorumunu yaptı.







23 Kasım tarihli Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Aktaş, ekim ayı konut satış istatistiklerine göre, satışların yüzde 64 artarak 138 bine çıktığını hatırlattı. İpotekli satışların ise yüzde 79 azaldığına değinen Aktaş, diğer satışların da yüzde 75 artarak toplam artışın yüzde 31'i bulduğunu kaydetti.





"Öyle ki, ipotek tesis edilmeden, yani bir anlamda peşin gerçekleştirilen ilk satışlar 40 binden 70 bine fırladı" diye yazan Aktaş, bu tablodaki tuhaflığı şu sözlerle aktardı:





"Ne yani şu durumda vatandaş gidip nakit parayla konut almak için hücum mu etti... Yoksa, bir dönem dövizden çok iyi para kazananlar şimdi o kazançlarıyla konut almaya mı yöneldi...





Ne olmuştu da konut satışları böylesine tırmanışa geçmiş, sektörün bile tahmin edemediği bir satış gerçekleşmişti..."





Aktaş, vatandaşın konut satın almak için topluca hareket etmesi gibi bir durum olamayacağına göre, farklı bir durumun ortaya çıktığını ise şu sözlerle anlattı:





"Varsayalım 20 daireli bir apartman kentsel dönüşüme girdi. Hem kat sayısı artırıldığı için, hem daha modern bir plan yapıldığı için daire sayısı 30’a çıkıyor. Apartman sakinleridairelerini yenilemiş olacaklar, onların karı o. Artı 10 daire de müteahhide kalacak. Bu şekilde anlaşılıyor, imzalar atılıyor. Bina tamamlanana kadar 30 dairenin de sahibi kat malikleri. Ama aslında o artı 10 daire müteahhidin. Taraflar arasındaki anlaşma da, mantık da böyle diyor ama mevzuata göre durum farklı.





Kat malikleri, müteahhidin olduğunu kabul ettikleri, o şekilde anlaşma imzaladıkları o 10 daireyi müteahhide tapuda satmak durumundalar. Çünkü müteahhit bu dairelere başka türlü sahip olamıyor. Yani müteahhit aslında kendisine ait daireleri satın almış oluyor.





Buyurun size aslında gerçek bir satış olmayan satış işlemi.





Müteahhit kendisinin olan bu daireleri tapuda harcını da ödeyerek satın alıyor. Her ne kadar harcın alıcı ve satıcı arasında paylaşılması gerekiyorsa da pratikte harcı genellikle müteahhitler ödüyor.





İstatistiklere ilk satış olarak 10 daire girdi. Müteahhit bu daireleri zaman içinde satıyor. Bu sefer istatistiklere bu 10 daire ikinci el satış olarak giriyor. Tam bir mükerrerlik. Ve müteahhit bu daireleri satarken yine harç ödeniyor."