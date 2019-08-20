Samanyolu Haber /Ekonomi / Konut satışları yüzde 17.5 azaldı /20 Ağustos 2019 11:00

Konut satışları yüzde 17.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı konut satış verilerini açıkladı. Emlak piyasasındaki gerileme devam ederken, yabancıların mülk talebindeki artış sürdü

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Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 236 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 276 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya  sahip oldu.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Şırnak oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57 oranında azalış göstererek 13 bin 64 oldu.

İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 38 931 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalış göstererek 63 bin 305 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2019’da ilk sırayı bin 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi.

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 734 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi.
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