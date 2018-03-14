Konut satışı durdu, yeni formül 'önce dene sonra satın al'

Havuz medyasında yer alan habere göre, Türkiye’de konut stokunun 800.000'lere dayanması inşaatçıları, piyasanın canlanması için yeni formül arayışına yöneltti.



240 ay vadeli konut satışı ve indirim kampanyalarının ardından markalı konut üreticileri, bu kez satış hedeflerini yükseltmesi beklenen 'önce dene sonra satın al' formülünü geliştirdi. Bu modelde, satın alınmak istenen ev, önce bir yıllığına kiralanarak test etme imkanı sunuluyor. Bir yılın sonunda kiracı evi beğenirse satın alıyor.





Emlak piyasasını canlandırması planlanan yeni satış modelini anlatan gayrimenkul danışmanı Gamze Özlü, modelin hem ev satın almak isteyen hem de satışları hareketlendirmek isteyen inşaat firmaları için önemli avantajları olduğunu söyledi. Kısa zamanda uygulamanın ilgi göreceği iddiasında bulunan Özlü, sistemin İstanbul gibi büyükşehirlerde artmaya devam eden konut stokunun azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini savundu.





'UZUN ZAMANDIR SATILMAYANLARA GÜN DOĞDU'





Alıcıların bir evi belli bir süreliğine deneyebilme taleplerinin daha öncesinde de gayrimenkul ofislerine geldiğine vurgu yapan Özlü, “İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaklaşık 800.000'e ulaşan konut stoku artmaya devam edince, geliştirilen bu model bir çözüm olarak görülmeye başlandı. Bugün bir yıllık kira şartıyla aylık 1000 TL’den 6000 TL’ye kadar kira bedeli olan konutları önce kiralayarak deneyebilme ve daha sonra satın alabilme imkanı var. Bu aynı zamanda yatırımcılar için büyük bir fırsat” şeklinde konuştu.





Bu modelin piyasalara da hareket getirebileceğini belirten Özlü, “Uzun zamandır satılamayan büyükşehirlerdeki konut projelerine bu modelle gün doğdu diyebilirim” yorumunu yaptı.