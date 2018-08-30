Konut faizinde rekor! % 3'e çıktı...

Konut kredi faiz oranları rekor kırdı. Faiz oranı yüzde 3'e çıktı. Yüzde 2'nin altında faiz veren banka sayısı ise 8'e düştü. Dün güncellenen verilere göre, sadece 5 banka yüzde 2'nin üzerinde faiz veriyordu.







Emlak kulisi'nin haberine göre, kredi ile ev almayı düşünenleri beklemeye iten faiz oranlarındaki yükseliş bir türlü durmuyor. Ağustos ayında yükselişe geçen dövizle birlikte yükselmeye başlayan faizler yüzde 3'e dayandı. Son güncellenen verilere bakıldığında ise ipotekli konut satışlarının düşüşe geçeceği görülüyor.





Faizler yüzde 3'e çıktı





Alternatif Bank 10 yıllık kredi kullanacaklara yüzde 1,35, Halkbank yüzde 1,38, Türkiye Finans yüzde 1,56, İş Bankası yüzde 1,60, Ziraat Bankası yüzde 1,67, Vakıfbank yüzde 1,92, Kuveyt Türk yüzde 1,96, ICBC Bank yüzde 1,99 faiz oranı uyguluyor.





Faizlerini yüzde 2'nin üzerine çeken banka sayısı 10. ING Bank 10 yıllık kredi kullanacaklara yüzde 2,19, Anadolubank yüzde 2,27, Yapı Kredi yüzde 2i40, Şekerbank yüzde 2,46, Denizbank yüzde 2,50, TEB yüzde 2,58, Akbank yüzde 2,70, Garanti Bankası yüzde 2,80, HSBC ise yüzde 3 faiz oranı uyguluyor.