'Konuşmazsan camdan atarız, intihar etti deriz' dediler

Tekirdağ'da 15 Temmuz öncesi gazete temsilciliği yapan Buğrahan Aydoğan isimli vatandaş, hakkında yapılan bir ihbardan dolayı 160 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.







Aydoğan’ın evine gece tekrar baskın yapan polis, “Eğer konuşmazsan seni balkondan atar, rapora polisi görünce balkondan atlayıp intihar etti” yazarız diyerek tehdit edip gözaltına aldı.





Baskın esnasında evde yaşananları twitter’dan paylaşan aile fertleri @aydogan_ailesi isimli hesaptan şunları paylaştı:





-15 Temmuz öncesi gazete temsilcisi olan Buğrahan Aydoğan, hakkındaki asılsız bir ihbardan dolayı 160 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra hayata adapte olabilmek için çeşitli işlerde çalıştı, pazarcılık yaptı.





-25 Şubat 2018 saat 00.30 sularında kapılarının sert bir şekilde çalınmasıyla vakit geçirmeden kapıyı açtı. Karşılarında tekrar polis görünce çok şaşırdı. Şaşkınlığını üzerinden atamadan 7 polis hakaretler ederek evin içine ayakkabıları ile girdiler.





-Buğrahan beyi evin bir odasına kapattıktan sonra evi arayan polisler aradıklarını bulamamış olmanın verdiği kızgınlıkla Buğrahan beyin ellerini arkadan kelepçelediler.





-En şişman polis Buğrahan Aydoğanı yere yatırıp üzerinde zıplamaya başladı. Diğer odada buldukları laptop ile kafasına vurmaya başladı. “Konuş ulan… Topladığınız paralar nerde” şeklinde ne olduğu belirsiz şeyler söylediler.





-“EĞER KONUŞMAZSAN SENİ BALKONDAN ATAR, RAPORA POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ” yazarız dediler. Buğrahan Aydoğan suçunun ne olduğunu sorunca da “Vatan haini, terörist..vb” şeklinde hakaret ettiler..





-Bütün bunlar olurken aileden kimseyi odaya almadılar ! Sonra da hakaretler savurarak Buğrahan Aydoğan’ı gözaltına aldılar. Buğrahan Aydoğan şimdi Çorlu Emniyetinde gözaltında ve avukatı ile görüşmesine izin verilmiyor. Buğrahan beye kötü muamele yapılmasından endişe ediyoruz !