Samanyolu Haber /Gündem / Konuşma engelliye örgüt lehine slogan atma cezası /02 Kasım 2017 09:25

Konuşma engelliye örgüt lehine slogan atma cezası

Duyma ve konuşma engelli Kenan Keklik’e “Örgüt lehine slogan atarak örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onandı.

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54 yaşındaki Kenan Keklik, duyma ve konuşma engelli. Devlet hastaneleri ve GATA tarafından verilmiş yüzde 75 engelli raporları var. Keklik’e buna rağmen bir gösteride “Örgüt lehine slogan atarak örgüt propagandası yapma” suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezası onanan Keklik hâlâ cezaevinde.



Muş’un Malazgirt ilçesinde 26 Nisan 2011’de BDP tarafından başlatılan sivil itaatsizlik eyleminde “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanan duyma ve konuşma, engelli Kenan Keklik’e (54) verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onandı. Daha önce 9 ay Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu kalan Keklik, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onaylanmasının ardından 11 Temmuz’da yeniden tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Muş ve Van’da devlet hastaneleri ile GATA tarafından verilen yüzde 75 engelli raporu bulunan, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldıktan sonra dosyadan beraat alan Keklik’in Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu 9 aylık sürenin de müddetnamesinden düşürülmediği ortaya çıktı.

Boynumda puşi varmış

Çocukluğundan itibaren işitme ve konuşma engelli olduğunu aktaran Keklik, yaşadığı mağduriyetini şöyle yazıya döktü: ”54 yıldır ne duyuyor ne de konuşabiliyorum. Devlet hastanelerinden alınmış raporlarım da var. 2011 yılında ise propaganda yapmak iddiasıyla tutuklandım. Gerekçe ise ‘örgüt lehine slogan attığım’ için. Bir de boynumda puşi varmış. Birincisi ben konuşamıyorum, nasıl oluyor da slogan atıyorum? İkincisi ise puşi nasıl bir suç teşkil ediyor onu anlamadım. Raporlarım olmasına rağmen slogan attığım öne sürülerek ceza verilip onaylandı. Bunun dışında hiçbir delil yok. İftira attılar bana. Başka diyecek bir şey bulamıyorum.”
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