Konuşan gözlük görme engellilerin hizmetinde!





Görme engelliler ya da görme kaybı yaşayanlar için çok özel bir gözlük geliştirildi. İsrail’de geliştirilen bu gözlük, yazılı metinleri seslendiriyor. Cihaz sayesinde trafik levhaları, restoran menüleri ve kağıt paralar görme engelliler için artık kabus olmaktan çıkıyor.





Instagram da canlandı

Instagram, kullanıcılarına şimdi de canlı yayın deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu yayınlar Facebook’tan farklı olarak tekrar izlenemeyecek. Instagram’ın duyurusunu yaptığı bir diğer özellik ise “direkt video mesaj”. Bu mesajlar da silinmeden önce yalnızca iki kez izlenebilecek.





En güçlü yolcu uçağı: Airbus A350-1000

Bugüne kadar yapılmış en geniş ve en güçlü çift motorlu uçak Airbus A350-1000, ilk uçuşunu Fransa’da gerçekleştirdi. Düşük operasyon maliyetlerinin yanı sıra düşük ses seviyeleri ile uzun menzil kapasitesi sunan uçağın 2017 yılının ikinci yarısında hizmete girmesi planlanıyor.





iOS 10 ile çalışan akıllı ayna





Akıllanan cihazlar kervanına aynalar da katıldı. New York'ta yaşayan tasarımcı Rafael Dymek'in elinden çıkan 'Apple Mirror'ı büyütülmüş bir iPhone ya da iPad olarak kabul edebilirsiniz. Bu sihirli ayna ile dizi izleyebiliyor alışveriş yapabiliyor ve hava durumunu kontrol edebiliyorsunuz.





Sesleri de 'Photoshop'lamak Mümkün!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Adobe, yeni geliştirdiği bir teknoloji ile sesin Photoshoplanmasına imkan tanıyor. VoCo adı verilen programa ekleyeceğiniz ses dosyaları ile kendi cümlelerinizi oluşturabiliyor ya da önceden kaydı yapılmış bir başka konuşmanın kelimelerini değiştirebiliyorsunuz.





Dudak okuyabilen yapay zeka!

Google-Oxford Üniversitesi ile ortak çalışmasıyla dudakları okuyan yapay zeka geliştirildi. Bu teknolojiyle Google Glass gibi cihazlar sayesinde, baktığınız herkesin ne konuştuğunu duymak mümkün olacak. Özellikle işitme ve konuşma engelli kişilerin toplumla iletişimi konusunda bir devrim niteliği taşıyor.