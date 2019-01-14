Konuk bakan eleştirdi: Türkiye’deki tutukluluklardan kaygılıyız

Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Asselborn ortak basın toplantısında şunları söyledi:
Darbe girişiminden sonra Türk hükümetinin tepkisini anlamakla birlikte bir takım tedbirlerden ve uzun vadedeki etkilerinden kaygı duyuyoruz.
Kaygı duyduğumuz konuların başında gazetecilerin, araştırmacıların, STK temsilcilerinin tutukluluk hali bulunuyor.
Türkiye’den masumiyet karinesi gibi bir takım uluslararası hukuk ilkelerine saygılı kalmasını bekliyoruz
Türkiye’nin Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’yle insan haklarıyla ilgili işbirliği konusunda somut adımlar atmasını bekliyoruz.