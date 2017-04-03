'Kontrollü darbe' tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların genel yayın yönetmenlerine yaptığı açıklamada AK Parti içinde ByLockçu milletvekillerinin bulunduğunu söyleyerek "Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu akla geliyor" dedi. Kılıçdaroğlu, "9.30'da darbe mi olur diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca F...'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Hangi ifadeler bu kanınızı güçlendirdi?" sorusuna "Onla ilgili özel bir dosya hazırladım. Daha sonra bu özel dosları aktarabileceğim bir toplantı yapabilirim. Bugünün konusu bu değil. Biz ayrıntılı olarak referandum konuşalım" yanıtını verdi.







ERDOĞAN: AÇIKLA, 16 NİSAN'DAN SONRA SANA FAYDASI OLMAZ





Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'den tepki geldi. Erdoğan, Rize'de yaptığı açıklamada "Genel başkanları da 'kontrollü darbeymiş' demiş. Elinde dosyalar varmış. Açıkla, 16 Nisan’dan sonra sana faydası olmaz. İşi gücü yalan, senin de mumun yatsıya kadar yanacak" diye konuştu.





BAŞBAKAN: İDDİANI İSPATLA





Başbakan Binali Yıldırım, Sanayi Esnafı ile buluşmasında konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" açıklamasına sert tepki göstererek "Bu millete kimse hakaret edemez, iddianı ispatla" çağrısında bulundu.