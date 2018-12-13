Konkordatolu şirket sayısı açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konkordato ilan eden şirket sayısını "Anonim şirketlerde 294'e, limited şirketlerde 552'ye, toplam 846'ya ulaştı" sözleriyle açıkladı.

Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde, TBMM Genel Kurulunda Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.





Pekcan, konkordatoya ilişkin bir soruya cevap verirken Pekcan, "Anonim şirketlerde 294'e, limited şirketlerde 552'ye, toplam 846'ya ulaştı. Bunun 282'si İstanbul, 115'i Ankara, 65'i İzmir, 46'sı Kocaeli, 28'i Mersin, 25'i Bursa, 13'ü Hatay, 14'ü Kayseri, diğerleri de 260 civarında." diye konuştu.





2017'de açılan şirketin 110 bin 575, kapanan şirketin ise 30 bin 648 olduğunu kaydeden Pekcan, bu yıl ise açılan ticari firma sayısının 112 bin 300, kapanan ticari firma sayısının 30 bin 700 olarak gerçekleştiğini aktardı.





Ruhsar Pekcan, 2017'de esnafın açtığı iş yeri sayısının 215 bin 160, kapanan iş yeri sayısının da 89 bin 173 olduğunu, bu yıl açılan esnaf iş yeri sayısının 214 bin 133, kapanan iş yeri sayısının da 96 bin 851 olduğunu söyledi. Pekcan, net 117 bin 282 esnafın iş yeri açtığını belirtti.