Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Konkordato isteyen şirket sayısı 3 bini aştı,yıl bitmeden 5 bini geçer' /01 Ekim 2018 09:27

'Konkordato isteyen şirket sayısı 3 bini aştı,yıl bitmeden 5 bini geçer'

Sözcü yazarı Dr. Nedim Türkmen, konkordato ilan eden şirket sayısının 3 bini geçtiğini ileri sürdü.

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Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kurucusu, Dr.Nedim Türkmen, Sözcü'de "Konkordato ilan eden şirket 3 bini geçti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Konkordato talebinde bulunan firmalar iş dünyası içindeki insanları şaşırtmamakla birlikte sokaktaki vatandaşı oldukça şaşırtıyor" ifadesine yer verdi.

"Örneğin, Türkiye'nin en çok iş yapan restoranının nasıl oluyor da konkordato talep edecek noktaya geldiğini sokaktaki vatandaş bir türlü anlamıyor" diyen Türkmen, şöyle devam etti:

— Ülke genelinde şu ana kadar konkordato başvurusunda bulunup talebi sonuçlanan borçlu sayısı 3 bini geçti. Şu anda mahkemelere yapmış oldukları konkordato talepleriyle ilgili kararları bekleyen ve konkordato talebi için hazırlık yapan borçlu sayısı dikkate alındığında, yıl bitmeden bu sayının 5 bin ila 7 bin arasında olacağını söyleyebiliriz.

— Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oran ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir sulh anlaşması olan konkordato talebi, niçin bu kadar artmıştır?
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