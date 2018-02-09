Samanyolu Haber /Gündem / Kongreye iki gün kala HDP eş Başkanına gözaltı kararı /09 Şubat 2018 16:26

Kongreye iki gün kala HDP eş Başkanına gözaltı kararı

11 Şubat’ta gerçekleşecek, HDP kongresine iki gün kala, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı verildi.

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HDP’nin bir diğer eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, bir yılı aşkın süredir bir yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e önelik başlattığı operasyonu ‘protesto bahanesi’yle ‘halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar’ hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurulduğunu” belirterek, “Bu soruşturma kapsamında PKK/KCK Üyesi 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, emniyet ve jandarma görevlilerimiz tarafından bu sabah itibaren operasyon başlatılmıştır” açıklamasını paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır’da, Ahmet K. Antalya’da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K.’nin ise İstanbul’da gözaltına alındığı paylaşıldı.

Gözaltı kararı verilenler arasında Serpil Kemalbay da var.
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