Samanyolu Haber /Gündem / Kongre öncesi HDP’ye operasyon /07 Şubat 2018 10:12

Kongre öncesi HDP’ye operasyon

İstanbul’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üye ve yöneticilerine dönük yapılan ev baskınlarında, hakkında yakalama kararı çıkartılan 43 kişiden 31’i gözaltına alındı.

Kongre öncesi HDP’ye operasyon

 İstanbul’da, özel harekat polislerinin desteğiyle Terörler Mücadele (TEM) ekipleri tarafından 20 ilçedeki çeşitli adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı. HDP ve HDK üye ve yöneticilerine dönük yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldü.


Yaygın gözaltıların HDP’nin 11 Şubat’ta yapılacak kongresi öncesi gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre gözaltına alınanlar arasında HDP parti meclisi üyeleri, il yöneticileri, gazeteciler ve HDK üyeleri bulunuyor.

Şu ana kadar gözaltına alınan ve isimleri netleşelenler şunlar: İsmail Adalmış, Şamil Altan, Gülsen Biter, Can Memiş, Celalettin Can, Gonca Yangöz, Elif Bulut, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Filiz Yılmaz, Beşir Aydemir.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Pınar Tarlak’ın da ev baskınlarında gözaltına alındığı belirtildi.
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