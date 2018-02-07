Kongre öncesi HDP’ye operasyon

İstanbul’da, özel harekat polislerinin desteğiyle Terörler Mücadele (TEM) ekipleri tarafından 20 ilçedeki çeşitli adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı. HDP ve HDK üye ve yöneticilerine dönük yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldü.









Yaygın gözaltıların HDP’nin 11 Şubat’ta yapılacak kongresi öncesi gerçekleştirilmesi dikkat çekti.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre gözaltına alınanlar arasında HDP parti meclisi üyeleri, il yöneticileri, gazeteciler ve HDK üyeleri bulunuyor.





Şu ana kadar gözaltına alınan ve isimleri netleşelenler şunlar: İsmail Adalmış, Şamil Altan, Gülsen Biter, Can Memiş, Celalettin Can, Gonca Yangöz, Elif Bulut, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Filiz Yılmaz, Beşir Aydemir.





Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Pınar Tarlak’ın da ev baskınlarında gözaltına alındığı belirtildi.