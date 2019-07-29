KONDA'dan korkunç bulgu: Türkler Suriyelilerle komşu olmak dahi istemiyor

Araştırma şirketi KONDA en çok merak edilen konulardan biri olan “Suriyeli sığınmacılara bakış” hakkındaki soruya verilen yanıtları paylaştı.





SURİYELİLERLE İLİŞKİ SEVİYESİNDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ





Birçok konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarının arandığı araştırmada Suriyeliler hakkında da ankete katılanlara bir soru yöneltildi:





“Suriyeli sığınmacılarla ilişkiniz hangi seviyede olabilir?”





Şubat 2016’da Suriyelilerle ilişkisi seviyesinin aynı evde olabileceğini söyleyen yüzde 14’ken Temmuz 2019’da bu sonuç yüzde 7’ye kadar geriledi.





3 sene önce yapılan araştırmada Suriyelilerle aynı şehirde yaşamayı olumlu bulanların oranı da oldukça düştü. 2016 Şubat'ta %72 olan kabul oranı bu sene yüzde 40'a geriledi. Suriyeli komşu veya arkadaş istemeyenlerde de dramatik bir düşüş var. 3 sene önce halkın %41'i buna olumlu bakarken şu an Suriyeli komşu isteyenlerin sayısı yarı yarıya azaldı.