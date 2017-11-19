Samanyolu Haber /Ekonomi / Kömür yüzde 35 zamlandı /19 Kasım 2017 11:20

Kömür yüzde 35 zamlandı

''Geçen sene 600-650 TL’den sattığımız kömür bu sene 850 TL oldu''

SHABER3.COM

Kayseri’deki Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini söyledi. Kış aylarının yaklaşması ile beraber işlerinde artış olduğunu belirtten Tiryakioğlu, şehirde doğalgaz kullanımının artması ile beraber kendi pazarlarında da daralma olduğunu söyledi.

Tiryakioğlu yapılan zamla ilgili şunları söyledi:

“Satışlarımızda yavaş yavaş artış var. Yıllık genel görünüme bakacak olursak her sene yüzde 20 oranında pazarımız daralıyor. Vatandaşlar doğalgaza geçiyorlar. İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor. Geçen sene 600-650 TL’den sattığımız kömür bu sene 850 TL oldu. Rusya’nın Çin’e olan bağlantısından kaynaklandığını öğrendik. Kömür, yüzde 35 civarında zamlandı. Vatandaşlarımız kömür ihtiyaçlarını 6. Aydan sonra giderirlerse menfaatlerine olur. Talep çoğaldığı zaman ithalatçı firmalar zam yapıyorlar. Eğer 6. Ayda alırlarsa en azından bundan etkilenmezler.”
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