Samanyolu Haber /Gündem / Komünist Başkan imza hareketini yaptı /22 Nisan 2019 18:30

Komünist Başkan imza hareketini yaptı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 2018-2019 tarihleri arasındaki gelir-gider tablosunu belediye binasına astı.

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Ovacık Belediye Başkanı olduğu dönemde şeffaf belediyecilik anlayışı gereği belediyenin gelir-gider tablosunu paylaşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni dönemde de şefaf belediyecilik anlayışını sürdürüyor. 

Maçoğlu, Tunceli Belediyesi'nin gelir gider tablosunu da belediye binasına astı.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Belediyemize ait 2018-2019 gelir gider tablosu halkımızla paylaşıldı. Şeffaf belediyecilik kapsamında Tunceli Belediyesi olarak 2018-2019 tarihleri arasında belediyemize ait gelir gider tablosunu belediye binamıza asarak, halkımızın bilgisine sunduk.” ifadeleri kullanıldı.



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