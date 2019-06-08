Samanyolu Haber /Dünya / Komşuda 'torpil' krizi patlak verdi /08 Haziran 2019 16:39

Komşuda 'torpil' krizi patlak verdi

Avrupa Parlamentosu seçimleri ve yerel seçim sürecinden yenilgi ile çıktıktan sonra erken seçim kararı alan Yunanistan hükümeti, şimdi de torpil skandalı ile çalkalanıyor.

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Erken seçime sayılı günler kala gündeme gelen skandala Başbakan Aleksis Tsipras müdahale etti. Skandal sebebiyle iktidardaki Syriza’nın kıdemli bir siyasetçisi apar topar siyaset sahnesinden çekilme kararı aldı. Meclis’e yeni tayin olan, siyasetçi yakınları ve tanıdıkları yeni görevlerinden istifa etmeye başladı.

Gazete Duvar’ın haberine göre skandal, kamu sektöründe 32 yeni tayinin ilan edilmesi ile patlak verdi. 10 yıldır derin bir ekonomik krizde olan, yüz binlerce umutsuz insanın büyük bir işsizler ordusu oluşturduğu ve belirli aralıklarla az sayıda tayinin gerçekleştirildiği ülkede, son tayin listesi tepki çekti.

Yunanistan basınına yansıyan bilgilere göre, diploma ve yeterlilik açısından büyük noksanları olan şahıslar, siyasi bağlantılarını kullanarak kendilerini devlet mekanizmasının önemli noktalarına yerleştirmeyi başardı.

MUHALEFET PARTİLERİ TEPKİLİ

Bu tayinlerden bazıları, Yunanistan Meclisi’nin önemli mevkilerine yönelik gerçekleştirildi. Sadece lise diplomasına sahip olan ama iyi düzeyde İngilizce bildiğini öne süren bir şahıs, siyasi bağlantıları ile kendisini Meclis’te buldu. Aynı şekilde bir rasathane görevlisi de Meclis’te iş tuttu.

Son bilgilerin kamuoyuna yansıması ile beraber muhalefet lideri Kiriakos Mitsotakis Yunanistan Meclisi’nde ‘büyük rüşvet skandalının patlak verdiğini’ açıkladı. Meclis Başkanı Nikos Voutsis ise ‘olayın büyütülecek bir yanı olmadığını’ öne sürdü.

ESKİ BAKAN ÖZÜR DİLEYİP SİYASETİ BIRAKTI

Atamaların yankıları Yunanistan geneline yayılırken, Syriza’nın kıdemli siyasetçisi ve eski üst düzey bakanı Tasia Hristodoulopoulou ise siyasi mevkiini kullanıp kızına mecliste önemli bir görev sağladığını kamuoyu nezdinde kabul etti. Bu açıklama sonrasında, Pasok çıkışlı deneyimli siyasetçi apar topar siyasi kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Eski bakanın açıklaması ile beraber Meclis’e yeni tayin olan, siyasetçi yakınları ve tanıdıkları da yeni görevlerinden istifa etmeye başladı.

Olayın büyük siyasi krize dönüşmesi üzerine Başbakan Tsipras da Meclis Başkanı’nı arayarak seçimlerin sonuçlanmasına dek tüm tayinlerin askıya alınmasını tavsiye etti.
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