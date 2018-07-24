Komşuda felaket büyüyor Ölenler 60 kişiyi aştı





Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournos Skai televizyonuna yaptığı açıklamada "Ölü sayısı artıyor, şimdiden 60'ı geçti" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, yangınların çıkış noktası olarak gösterilen deniz kıyısındaki Mati köyünde bir villanın bahçesinde 26 cesede ulaşıldığını açıkladı.

Bu açıklamadan önce, Yunan hükümeti ölü sayısının 24 olduğunu söylemişti. Yunanistan hükümeti, yangınlarda 104 kişinin de yaralandığını açıkladı. 16'sı çocuk olan yaralılardan 11'inin durumları ağır.



Atina ve çevresini kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.







Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, hayatını yitirenlerin çoğunun Atina'nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki sahil beldesi Mati'den olduklarını söyledi



Bu kişilerin evlerinde ya da araçlarında mahsur kalarak yaşamlarını yitirdi.

Yunanistan hükümeti, yangınların kontrol altına alınabilmesi için başta Avupa ülkelerinden olmak üzere uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Şu ana kadar Yunanistan'a yardım gönderen ülkeler ise İtalya, Almanya, Polonya ve Fransa. Türkiye de Yunanistan ile temasa geçerek yardıma hazır olduğunu iletti.





Attiki bölgesinde OHAL ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise orman yangınlarının büyümesi üzerine Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkesine döndü.





Aleksis Çipras, "Yangınları kontrol altına alabilmek insanoğlunun kapasitesindeki herşeyi yapacağız" dedi.





Gerekli tüm güçleri mobilize ettiklerini açıklayan Çipras, Atina ve çevresini kapsayan Attiki bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.





Atina'dan gelen son görüntülerde bazı yerleşim bölgelerinin üzerinde de dumanların yükseldiği, bazı bölgelerde turistlerin ve yerel halkın plajlardan botlarla alınarak uzaklaştırıldıkları görülüyor.





Yüzlerce itfaiye görevlisi birçok bölgede yangınları kontrol altına alabilmek için adeta zamana karşı yarışıyor.





Hava sıcaklığının kısa sürede yeniden artması beklenirken, itfaiye görevlileri zor şartlar altında görev yaptıklarını ve işlerinin "çok zor olduğunu" söylüyor.







