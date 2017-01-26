Komisyon hukuksuzluğa örtü için kurulmuş

Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Olağanüstü Hal uygulamaları kapsamında yapılan ihraç ve fesihleri bakmak için kurulun komisyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgenç komisyonunun mağduriyetleri öteleme fonksiyonu ifa edeceği uyarısında bulundu. Anayasa Mahkemesi’ne yönelen bireysel başvuruların da bu anlamda önünün kesileceğini kaydetti.





Özgenç’in sosyal medyadan paylaşılan değerlendirmeleri şöyle: “685 s. KHK ile, olağanüstü hal uygulamaları kapsamında yapılan ihraçlar ve fesihler bağlamındaki hukuk ihlallerinin “düzeltilmesini sağlamak için” bir hibrit “komisyon” oluşturulmuştur.





Bu “komisyon”un oluşturulmasıyla, yapılan işlemlere karşı “kanunyolu” açılmış görünmektedir. Ancak, bu yanıltıcıdır. Yapısı itibarıyla bu “komisyon” gerçekleştirilen hukuka aykırılıkları ayıklama istidadına sahip değildir. Bu “komisyon”un çalışma usulü belli değildir.





Bu “komisyon” iki fonksiyon görecektir: Birincisi, anayasa mahkemesini olağanüstü hal uygulamaları bağlamındaki bireysel başvuru yükünden kurtarmaktır. Daha da önemli olan ikincisi ise, oluşturulan fiili durumun sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilmesinin ötelenmesidir. Kısaca belirtmem gerekir ki, egemen siyasete akıl hocalığı yapanlar, bu düzenleme ile ülkeyi yeni bir hukuk çıkmazının içine sokmuşlardır.”



