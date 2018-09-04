Samanyolu Haber /Gündem / Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu /04 Eylül 2018 12:17

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Kanal D’de yayınlanan habere göre, İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiser, bir şüphelinin ifadesine katılmak isteyen kadın avukatı önce copla darp etti, ardından silah doğrulttu. Avukatın şikayeti üzerine komiser dahil 4 kişi açığa alındı.

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne gelen bir kadın avukat, gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesine katılmak istedi. Kadın avukat ifadeye katılamadan iddiasına göre, amirin şiddetiyle karşılaştı.

Sigara içmek için avluya çıkan avukat, bir banka oturdu. Bu sırada çaprazındaki bankta oturan polis merkezinden sorumlu komiserle, karşılıklı sohbet etmeye başladılar. Ardından da avukatın iddiasına göre bir anda konu karakolda dayağa geldi. Avukata, "Burada çok avukat dövdük, sizi de dövelim mi?" diye soran komiser, sonrasında da emrindeki polislerden sopa getirmelerini istedi.

'SİLAHLA ATEŞ ETTİ'

Birkaç dakika sonra bir polis tarafından iki sopa getirildi. Kanal D'deki görüntülere göre, komiser ikisini alarak kontrol etti. Daha sonra sopanın birini polise geri veren komiser, diğeri ile de polis merkezinin içinde kadın avukatın eline vurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen komiser, bu kez de polislere içeriden silah getirmelerini söyledi. Hemen getirilen tabancayı alan komiser, silahın namlusunu kontrol etti. Hazneye mermiyi veren komiser, iddiaya göre ateş etti. O anlarda kamera görüntüsüne yansıyan bir polisin, silahın sesinden kulaklarını tıkadığı görüldü.

AÇIĞA ALINDILAR

Komiserin içeri girmesiyle, silah, avludaki klimanın üstünde kaldı. Bu sırada karakolun bir temizlik görevlisi silahı alarak, namlunun ucunu yine avukata çevirdi. Kadın avukat ise korkudan içeriye kaçtı. Ardından da bir polis memuru temizlik görevlisinden silahı alarak ortalıktan kaldırdı. Saatler sonra müvekkilinin ifadesine katılan avukat, daha sonra polis merkezinden ayrıldı.
Soluğu savcılıkta alan avukat, yaşadıklarını savcıya anlatarak Bayrampaşa Asayiş Büro Amiri'nden ve yardımcılarından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu komiser dahil 4 kişi açığa alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah... Sonraki Haber >>

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

İnşaat işçileri istinaf duvarının altında kaldılar

Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?

Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?

Nesebi ve Manevi Al-i Beyt

Nesebi ve Manevi Al-i Beyt
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:52:08