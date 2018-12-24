Samanyolu Haber /Gündem / Koltuk tatlı geldi... Yıldırım 'Başkanlık'tan istifa etmiyor, parti içindeki diğer ekipler kulis yapıyor /24 Aralık 2018 12:25

Koltuk tatlı geldi... Yıldırım 'Başkanlık'tan istifa etmiyor, parti içindeki diğer ekipler kulis yapıyor

AKP’nin İstanbul adayı gösterilecek olan TBMM Başkanı Yıldırım’ın parti içindeki çekişmeler nedeniyle istifa edip etmeyeceği de tartışmaya yol açtı

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Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre AKP içinde ekipler arasındaki güç savaşı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığının açıklanmasıyla birlikte istifa edip etmeyeceği konusunda da yaşanıyor. Yıldırım’ın hemen istifa etmesini isteyenlerin, yeni TBMM Başkanı’nın seçilmesiyle İstanbul’da seçimlerin kaybedilmesi olasılığına karşı yeniden TBMM Başkanlığı yolunu kapatmak istediği ileri sürülüyor.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gözler AKP’nin İstanbul Büyükşehir (İBB) başkan adayının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım’ın adaylığının açıklanmasının bütçe görüşmeleri sonrası yapılacağı mesajını vermişti. AKP kulislerinde, Yıldırım’ın adaylığının ne zaman açıklanacağından çok TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği, ederse ne zaman edeceği tartışılıyor. Partide istifa konusunda 3 farklı görüş bulunuyor. Bir görüşe göre anayasal olarak istifanın zorunlu olduğu belirtiliyor.

‘Zorunlu değil’

İkinci görüşü ise, istifanın zorunlu olmadığı, ancak etik olarak TBMM Başkanı sıfatıyla seçim kampanyası yürütülmesinin sıkıntı oluşturacağını dile getirenler oluşturuyor. Özellikle TBMM Başkanı Yıldırım’ın yakın çevresinin savunduğu üçüncü görüşe göre ise, istifa zorunlu değil. Bu görüşü savunanlar, “Seçim yasalarına göre milletvekilleri yerel seçimlerde istifa etmiyor. Anayasanın 94. maddesinde TBMM Başkanı’nın parti faaliyetlerine katılamaması düzenlenmekle birlikte Siyasi Partiler Yasası’nda, milletvekilliği adaylığıyla ilgili süreç bu hükmün dışında tutuluyor. Yerel seçimlerle ilgili doğrudan bir düzenleme olmadığı için Siyasi Partiler Yasası’nın bu hükmü kıyas yoluyla uygulanır” ifadesini kullanıyor.

Yıldırım rahatsız

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, Yıldırım da adaylığının açıklanmasından sonra istifasının zorunlu olmadığını düşünüyor. Ancak Yıldırım’ın, istifa etmeye karar verirse YSK’nin adaylıkları resmen ilan edeceği 3 Mart’a kadar bekleyebileceği kaydediliyor. Hemen istifa etmesi gerektiği yönündeki görüşlerden rahatsız olduğu kaydedilen Yıldırım’ın, bu yöndeki kulislerin artması ya da kendisine baskı kurulması durumunda seçim gününe kadar TBMM Başkanlığı’nı da sürdürebileceği konuşuluyor.

Yıldırım’ın istifa edip etmeyeceği konusunda parti içindeki tartışmanın da ekipler arası mücadeleden kaynaklandığı dile getiriliyor. İstifa etmesi gerektiği yönünde kulis yapanların, seçimlerden önce TBMM Başkanı seçiminin yapılmasını istedikleri, böylece İstanbul seçimi kaybedilse bile Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’na devam etmesinin önüne geçilmesi planı yaptıkları ileri sürülüyor. Yıldırım’ın istifa etmesi durumunda yeni TBMM Başkanı için 10 günlük başvuru ve seçim süreci başlayacak ve bu süre sonunda yeni TBMM Başkanı seçilmiş olacak.
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