Kolombiya'da barış yanlıları kaybetti

Kolombiya'da, toprak reformu için 52 yıl boyu silahlı mücadele veren FARC'ın (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ilk kez katıldığı seçimlrn resmi olmayan sonuçları belli oldu.





Anketlerde birinci parti seçileceği öngörülen eski devlet başkanı Alvaro Uribe’nin sağcı Demokratik Merkez partisi beklenildiği gibi en çok sandalyeyi kazandı. Oyların yüzde 90'nı seçilirken, Demokratik Merkez partisi Senato’da 19, Temsilciler Meclisi’nde 33 sandalyeye sahip oldu. Uribe’nin partisi Demokrat Merkez, FARC’la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkıyordu.





Üç sağcı parti Senato’daki 102 sandalyenin 50’sini aldı.





FARC ise yine ankatlerde öngörüldüğü gibi beklentisi oyların sadece yüzde 0.4’ünü alabildi. Ancak imzalanan barış anlaşması doğrultusunda FARC'a oy oranına bakılmaksızın Senato’da 5, Temsilciler Meclisi’nde de 5 olmak toplam 10 garanti sandalye verildi.