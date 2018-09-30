Köln sokaklarından bir Erdoğan geçti ... Alman Polisi ile Korumalar arasında kısa süreli gerginlik yaşadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln temasları sırasında kentin çeşitli noktalarında protesto gösterileri düzenlendi. Protesto gösterileri Erdoğan’ın Köln'e gelmesinden önce başladı.

Ren Nehri kenarındaki Deutz semtindeki protesto gösterisine yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Kürt ve sol grupların oluşturduğu “Erdoğan not Welcome” adlı girişim tarafından düzenlene gösteride, göstericilerin ellerinde "Erdoğan diktatörlüğünü durdur” yazılı pankartların bulunduğu gözlemlendi.



Avrupa Alevi Birlikleri Konferasyonu tarafından Ebertplatz semtinde "Adaletsizliğe, baskılara, dur diyoruz; demokrasi, özgürlük, barış, adalet istiyoruz” sloganı ile düzenlenen gösteriye de yüzlerce kişi katıldı.

Deutz’daki eyleme Cumartesi Annelerinden de katılım vardı. Türkiye’de 1995 yılından beri kayıp olan Hasan Ocak’ın kızkardeşi Meryem Ocak, DW muhabiri Yalda Zarbakhch’e protesto gösterisine neden katıldığını “Bugün buradayız, çünkü Türkiye’de 705 haftadır kayıplarımızın bulunması ve sorumluluların yargılanması için mücadele ediyoruz. Fakat son 5 haftadır Erdoğan hükümetinin saldırıları ile karşı karşıyayız. O yüzden buradayız. Hem kayıplarımızın bulunması ve faillerin yargılanması için hem de AKP hükümetinin bizim kayıplarımızı aramamız yönündeki engelleri kaldırması için buradayız” sözleriyle aktardı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Erdoğan'ın Köln'e gelmesinden önce Erdoğan'ı destekleyenler de Ehrenfeld semtindeki Merkez Camii'nin çevresinde toplandı. DİTİB çevresinde zaman zaman Erdoğan taraftarları ile karşıtları karşı karşıya geldi, ancak bu karşılaşmalar gerginliğe dönüşmedi..





Köln polisi de aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde Twitter'dan da bilgilendirme mesajları attı. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Almanca dillerinde mesajlar paylaşan Köln polisi, daha fazla insana ulaşmak istediklerini duyurdu. Köln emniyeti attığı bir Twitter mesajında da Türk güvenlik güçlerinin müdahalesinin reddedildiğini yazdı. Eylemcilerin bulunduğu bir noktada kargaşa çıktığı, ancak kargaşaya Köln polisi tarafından müdahale edildiği kaydedildi.











KRV Başbakanı Laschet'le görüşme





Berlin’de Başbakan Angela Merkel ile çalışma kahvaltısını ardından Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin Köln kentine gelen Erdoğan ise Köln/Bonn havalimanında eyalet Başbakanı Armin Laschet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Laschet, havalimanının askeri bölümünde bir görüşme yaptı.





Laschet, Erdoğan ile yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginlik nedeniyle "diyaloğun önem taşıdığını” söyledi. "İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Türkiye'deki iç gelişmeler nedeniyle gölgelendiğini” belirten Laschet, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu "gözaltı dalgasının, basın özgürlüğüne din özgürlüğüne olan yaklaşımların” kaygı yarattığını kaydetti. Laschet, bu nedenle de Erdoğan'a "ilişkilerde normalleşme ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesi için hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ön şart olduğunu” söylediğini aktardı.