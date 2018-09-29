Köln Merkez Camii'ni açtı, bahçede siyasi konuşma yaptı

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:







— (Almanya ziyareti) Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık.





— İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum.





— Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık.





— Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım.





— Birçoğunuz çifte vatandaş oldunuz. Bu işin önünü kestiler. Yetkililerle görüştük, bu işin önünü açmalısınız dedim.





— 3,5 milyon soydaşımız, vatandaşımız var burada. Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki?





— (Çifte vatandaşlık verilmesi konusunda) Sicili bozuk olmadıktan sonra niye vermeyelim? Yeter ki sicili sağlam olsun.





— (DİTİB Camisi) Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır.





— Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur.





— Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur.





— Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve Cihadist gibi ifadelerle yine Müslümanlara yamanmak isteniyor.





— Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır.





— Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir.





— Bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız… İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim.



