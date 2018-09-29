Samanyolu Haber /Gündem / Köln Merkez Camii'ni açtı, bahçede siyasi konuşma yaptı /29 Eylül 2018 20:45

Köln Merkez Camii'ni açtı, bahçede siyasi konuşma yaptı

Tayyip Erdoğan, Almanya Köln'de DİTİB Merkez Camii'nin açılışını yaptı. Burada konuşan Erdoğan "Bazı fikir ayrılıklarını bir kenara koyarak ortak menfaatlerimize odaklanmalıyız" dedi.

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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

— (Almanya ziyareti) Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık.

— İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum.

— Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık.

— Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım.

— Birçoğunuz çifte vatandaş oldunuz. Bu işin önünü kestiler. Yetkililerle görüştük, bu işin önünü açmalısınız dedim.

— 3,5 milyon soydaşımız, vatandaşımız var burada. Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki?

— (Çifte vatandaşlık verilmesi konusunda) Sicili bozuk olmadıktan sonra niye vermeyelim? Yeter ki sicili sağlam olsun.

— (DİTİB Camisi) Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır.

— Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur.

— Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur.

— Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve Cihadist gibi ifadelerle yine Müslümanlara yamanmak isteniyor.

— Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır.

— Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir.

— Bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız… İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim.

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