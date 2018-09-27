Köln Belediye Başkanı: DİTİB hayal kırıklığına uğrattı, cami açılışına katılmayacağım

Reker "Açılışa üç gün kala hala program akışı ve Köln Belediyesi'nin burada nasıl bir rolü olacağı tamamen belirsiz” dedi. Köln Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir temsilcinin de açılışta yer almayacağı açıklandı.





Reker daha önce caminin resmi açılışına, bir konuşma yapmasına izin verilmesi halinde katılmak istediğini belirtmişti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı, programın netlik kazanmamış olması nedeniyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) sorumluluğunun gereğine uygun davranmadığını söyledi. "Gerçekleşecek cami açılışı çerçevesinde belediye temsilcileriyle ilişki kurma biçimi konusunda hayal kırıklığına uğradım” diyen Reker "Mesele ben değilim, Kölnlülerin oluşturduğu en yüksek idare merciine olan saygı” diye konuştu.





Kendisini "Müslüman Kölnlülerin de büyükşehir belediye başkanı” olarak da gördüğünü söyleyen Reker, DİTİB'e her zaman kapılarını açık tuttuğunu ve bunun en son tarihi belediye binasındaki "Dinler Günü” etkinliğinde yaşandığını belirtti. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de açılışa katılmayacağını açıklamıştı.





2009 yılında temelleri atılan Köln Merkez Camii'nde 2017 yazında ibadete başlanmış ancak camiinin resmi açılışı yapılmamıştı. 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'yı ziyaret edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.





Katılımcı sayısı 5 binle sınırlandırıldı





Öte yandan polisin güvenlik önlemleri nedeniyle Merkez Camii’nin açılışına yalnızca 5 bin kişinin katılımına izin verileceği belirtildi. Köln Emniyet Teşkilatı, DİTİB temsilcileri ve Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası söz konusu kararı duyurdu. Katılımcıların cami etrafında güvenlik amaçlı çevrilen alanda üstleri arandıktan sonra içeri girebilecekleri belirtildi.





DİTİB, Facebook sayfasından yayınladığı mesajda “Açılış programına tüm Türk ve Alman dostlarımız davetlidir” ifadelerine yer vermişti. Ancak Polis, bu çağrının etkinliğe katılacaklarını sayısını kestirmeyi olanaksız kıldığı gerekçesiyle DİTİB ile söz konusu görüşmeyi gerçekleştirerek, katılımcı sayısını sınırlandırma kararı aldığını ifade etti.





Deutsche Welle Türkçe

