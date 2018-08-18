Samanyolu Haber /Gündem / Kofi Annan hayatını kaybetti /18 Ağustos 2018 13:00

Kofi Annan hayatını kaybetti

BM eski genel sekreteri Kofi Annan hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında Gana'da doğan Annan, BM'nin 7'inci genel sekreteriydi.
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