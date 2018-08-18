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Kofi Annan hayatını kaybetti
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18 Ağustos 2018 13:00
Kofi Annan hayatını kaybetti
BM eski genel sekreteri Kofi Annan hayatını kaybetti
SHABER3.COM
Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında Gana'da doğan Annan, BM'nin 7'inci genel sekreteriydi.
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