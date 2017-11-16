Samanyolu Haber /Gündem / Kocaeli'de 2 polis tecavüzden tutuklandı /16 Kasım 2017 17:55

Kocaeli'de 2 polis tecavüzden tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde, otomobilde bir erkekle ilişkiye giren kadına önce uyarıda bulunup, ardından da tecavüz ettiği öne sürülen polis memuru K.T. ile yanındaki meslektaşı N.U. tutuklandı.

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Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 25 yıllık polis memuru K.T. ile 15 yıllık polis memuru N.U., ilçede bir parkta, otomobilde ilişkiye giren kadınla erkeği fark etti. Polisler, müdahale ederek ismi açıklanmayan kadın ve erkeği uyardı. Polis memuru K.T., otomobilden uzaklaştırdığı kadına iddiaya göre tecavüz etti. Olayın ardından kadın, her iki polisten de şikayetçi oldu. 

Başlatılan soruşturma kapsamında polis memurları K.T. ve N.U. açığa alınıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polisler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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