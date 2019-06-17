Koç verdiği sözü tuttu

Fenerbahçe'nin dün toplanan Mali Genel Kurulu'nda ortaya çıkan rakamlar arasında Başkan Ali Koç'un kulübe sağladığı maddi kaynak dikkat çekiciydi.





Koç'un şahsi olarak Fenerbahçe'ye 237 milyon TL hibe ettiği bildirilirken, söz konusu rakama Koç Holding'den kulübe verilen sponsorluk desteği dahil değil.





KOÇ'UN FENERBAHÇE'YE SPONSORLUK DESTEĞİ 120 MİLYON TL





Buna göre basketbol takımının sponsoru Beko'dan 10 milyon euro, futbol takımının sponsoru Avis'ten 35 milyon TL, Tüpraş'tan (HeForShe) 2 milyon euro, Aygaz'dan 1,2 milyon euro ve Opet'ten ise voleybol takımına 5 milyon TL sponsorluk desteği temin edildi.





Koç Holding'in Sarı-Lacivertli kulübe toplam sponsorluk desteği 120 milyon TL olarak tahakkuk etti. Koç'un toplam katkısı hibe ettiği para ve sponsorluklarla birlikte ise 357 milyon TL'yi buldu.





Koç dün ayrıca "Fener Ol" kampanyasında da 2 ayda 130 milyon TL gelir elde ettiklerini belirtmişti.