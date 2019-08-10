Samanyolu Haber /Ekonomi / Koç o kararı İmamoğlu için mi aldı? /10 Ağustos 2019 18:40

Koç o kararı İmamoğlu için mi aldı?

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) genel müdürlüğünün Kocaeli'nden İstanbul'a taşınma kararı alan Koç Holding'in Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için böyle bir adım attığı iddia edildi. 31 Mart'ta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adayı Tahir Büyükakın kazanmıştı.

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Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) genel müdürlüğü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden İstanbul'a taşınıyor. 

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Koç Holding'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir'den İstanbul'a taşınma kararı alması ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde sandıktan çıkan sonuçlar arasında irtibat olduğunu iddia etti. 

ESKİ TÜPRAŞ GENEL MÜDÜRÜ, İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU OLDU

23 Haziran'da tekrarlanan seçimi de 31 Mart'ta olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. 

İmamoğlu, TÜPRAŞ'ın eski genel müdürü Yavuz Erkut'u İBB Genel Genel Sekreteri olarak tayin etmişti. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunmuştu. 

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, genel müdürlüğün taşınmasına dair kararın tamamen ekonomik sebeplerle alındığı kaydedildi. 

Koç Holding, TÜPRAŞ'ı 2005 yılında 4,5 milyar dolar mukabili 25 yıllığına devralmıştı.

KOÇ: ÜÇ YILA YAYILAN BİR DÖNEM İÇİNDE PLANLANDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmak, sürekli artan uluslararası ticaret hacmimiz ve finansal işlemlerimizi piyasalara daha yakın konumlanarak geliştirmek, aynı zamanda planladığımız yeni yatırımlarımız için alan sıkıntısı bulunan İzmit Rafinerimizde sahaları daha emniyetli ve optimum kullanabilmek için TÜPRAŞ genel müdürlüğünü, İstanbul'a taşımak üzere planlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu süreç yaklaşık üç yıla yayılan bir dönem içerisinde planlanmış, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bugüne gelinmiştir."
 
TÜPRAŞ; İzmit'in yanı sıra İzmir Aliağa, Kırıkkale ve Batman'da akaryakıt mamülleri imal ediyor. 
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