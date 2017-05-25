Samanyolu Haber /Ekonomi / Koç hisselerinin 1.75 milyar TL'lik bölümü satılıyor /25 Mayıs 2017 01:48

Koç hisselerinin 1.75 milyar TL'lik bölümü satılıyor

Koç ailesi, hisse satma kararı aldı. Satış miktarı 1,75 milyar lira olarak hesaplanıyor.

SHABER3.COM

Business HT'de yer alan habere göre, Koç ailesi, Koç Holding’e ait 107 milyon hissenin hızlandırılmış ön talep satışı için işlem başlattı. Satış işleminin 15,87 TL-16,38 TL aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Satış için yalnızca Citi yetkilendirildi. Satış rakamı yaklaşık 1,75 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Koç Holding hisseleri, borsada 17,18 TL ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Seansının kapanış fiyatı ise 17,02 TL olarak gerçekleşti. Bu kapanış fiyatına göre öngörülen aralık alt bantta yüzde 6,76 üst bantta yüzde 3,77 iskonto taşıyor.

Koç Holding’in tamamının yüzde 68,51’ine sahip olan Koç ailesinin bu satışını gerçekleştirecek olan üyeleri arasında Mustafa Koç, Suna Kıraç, Mehmet Koç, Yıldırım Koç ve Caroline Koç yer alıyor.

Satıştaki hisseler, Koç ailesinin toplam hisselerinin yüzde 6,16’sına, Koç Holding’in ise yüzde 4,22’sine denk geliyor.

<< Önceki Haber Koç hisselerinin 1.75 milyar TL'lik bölümü satılıyor Sonraki Haber >>

Gürcistan'da eğitimci Mustafa Emre Çabuk'a hukuksuz gözaltı

Gürcistan'da eğitimci Mustafa Emre Çabuk'a hukuksuz gözaltı

Tanrıkulu: Zorla kaybedilme insanlığa karşı en ağır suçtur!

Tanrıkulu: Zorla kaybedilme insanlığa karşı en ağır suçtur!

Ramazan ayına girerken

Ramazan ayına girerken

Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Sevgi çocukları, çekilen acıları Paris'ten dünyaya anlatıyor!

Faciadan kıl payı kurtuldu....

Faciadan kıl payı kurtuldu....

Başıma tekme vurdular ama acımıyor...

Başıma tekme vurdular ama acımıyor...

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, mağdurlar için seferber oldu

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, mağdurlar için seferber oldu

Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

Benzin istasyonunda faciadan dönüldü

Manchester'daki patlama anı kameralara yansıdı

Manchester'daki patlama anı kameralara yansıdı

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!

Cem Küçük canlı yayında yargıya talimat verdi, hakim tutuklandı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:58:30