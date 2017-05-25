Koç hisselerinin 1.75 milyar TL'lik bölümü satılıyor

Business HT'de yer alan habere göre, Koç ailesi, Koç Holding’e ait 107 milyon hissenin hızlandırılmış ön talep satışı için işlem başlattı. Satış işleminin 15,87 TL-16,38 TL aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Satış için yalnızca Citi yetkilendirildi. Satış rakamı yaklaşık 1,75 milyar TL olarak hesaplanıyor.





Koç Holding hisseleri, borsada 17,18 TL ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Seansının kapanış fiyatı ise 17,02 TL olarak gerçekleşti. Bu kapanış fiyatına göre öngörülen aralık alt bantta yüzde 6,76 üst bantta yüzde 3,77 iskonto taşıyor.





Koç Holding’in tamamının yüzde 68,51’ine sahip olan Koç ailesinin bu satışını gerçekleştirecek olan üyeleri arasında Mustafa Koç, Suna Kıraç, Mehmet Koç, Yıldırım Koç ve Caroline Koç yer alıyor.





Satıştaki hisseler, Koç ailesinin toplam hisselerinin yüzde 6,16’sına, Koç Holding’in ise yüzde 4,22’sine denk geliyor.



