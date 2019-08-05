Koç Grubu iki sektörden çekilme kararı aldı

Koç Grubu şirketlerinden Tat Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda “Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi” başlıklı bir açıklama yaptı.





Tat Gıda’nın açıklamasında, “Şirketimiz ciro ve karlılığı içindeki payı düşük olan makarna ve unlu mamüller iş kolundaki tüm üretim ve satış faaliyetleri durdurulacaktır.” denildi.





84 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLECEK





KAP’taki açıklama şöyle: “İzmir ili Bornova ilçesinde “makarna ve unlu mamuller” iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim faaliyetlerinin 02 Eylül 2019 itibariyle, satış faaliyetlerinin ise marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına; bu iş kolunda Pastavilla işletmemizde bulunan 84 şirket çalışanımızın iş akitleri yürürlükteki iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak feshedilecek ve aynı işletmede faaliyet gösteren alt işveren ile sözleşmemiz de sona erecektir. Toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık 8,1 milyon TL ödeme yapılacaktır."