Samanyolu Haber /Spor / Koç: Bir Galatasaraylı bize 500 bin lira bağış yaptı /27 Nisan 2019 14:03

Koç: Bir Galatasaraylı bize 500 bin lira bağış yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Koç FenerOl kampanyasına bir Galatasaraylı'nın 500 bin TL katkı sağladığını açıkladı.

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Ali Koç, Fener Ol kampanyasına ismini vermek istemediği bir Galatasaray taraftarının 500 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

Kampanyanın 22. gününde olduklarını hatırlatan Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir Galatasaraylı kulübe 500 bin lira bağış yaptı. Katılım ve miktar olarak bizi motive eden seviyelere geldik. Miktar olarak şu aşamada rakam vermeyeceğim. 12 Mayıs Pazar-13 Mayıs Pazartesi iftar ile sahur arası önemli bir program yapılacak. Kampanyamıza katılan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Belirlediğimiz rakam hiçbir kampanyada hayal dahi edilmemiş rakamlar olduğu için gidecek daha çok yolumuz var. Katılım sayısı çok önemli. SMS, kredi kartı ve banka havale yoluyla 500 bin kişiye varmak üzereyiz. Mali kurtuluş savaşı olarak adlandırdığımız kampanyamıza destek olmanız gerekiyor. Olamayanların da etrafına bunu yayması, anlatması lazım.”
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