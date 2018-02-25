Samanyolu Haber /Dünya / KKTC'den vatandaşlık alanlara kötü haber /25 Şubat 2018 14:55

KKTC'den vatandaşlık alanlara kötü haber

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti döneminde vatandaşlık verilen 2 bin kişinin kayıtlarının gözden geçirileceğini açıkladı.

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KKTC Başbakanı Erhürman, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey kadrolar tamamlanır tamamlanmaz, vatandaşlık incelemeleriyle ilgili gelişmelerin kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Başbakan Erhürman, "Hükümet programında da açıkça yazdığı gibi ‘Bakanlar Kurulu tarafından vatandaş yapılması zorunlu görünenler vatandaş yapılır’ hükmü kalkacak. İstisnai vatandaşlığın ikinci türü olan spor, kültür, ekonomi gibi konularda yararlı hizmetleri bulunanlarla ilgili konu ayrıntılı kriterlere bağlanacak" diye konuştu. Vatandaşlıkların 'oy' olarak da görüldüğüne dikkat çeken Erhürman, "İlk defa vatandaş olanlar önlerindeki ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu konularda 4 partinin hemfikirliği var. Bu çalışmanın başlatılması için düğmeye basmadık" dedi.

?Vatandaşlık incelemesinde ne kadar geriye gidileceği sorulan Erhürman, "Sorusunun cevabı burada yatıyor. Yok hükmündeki işlemlerde 50 sene bile geriye gidebilir. 50 yıl önce yapılsa bile ağır bir hukuki sakatlık varsa o işlem geri alınabilir. Ancak o işlem usuli bir sebeple hukuka aykırıysa hile de yoksa o 75 gün içinde geri alınabilir. 76’ncı gün geri alınamaz" diye yanıt verdi.

Öte yandan KKTC'de son 1 haftadır, Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığı tartışma konusu olmuştu. KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 'YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığının yasal olmadığı' yönündeki iddialarla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine "Bir kişiye yasalara aykırı vatandaşlık verildiğinin tespit edilmesi halinde, kim olduğuna bakılmaksızın yasanın gereği yerine getirilek" demişti. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise Zaroğlu'nun vatandaşlığının iptal edilmeyeceğini açıklamıştı.

KKTC'de mevcut yasaya göre, 5 yıl çalışma izniyle ülkede yaşayanlar, 'vatandaşlık başvuru hakkı'na sahip oluyor. Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu'nca da 'ülke yararına' görülen isimler vatandaş yapılabiliyor. 
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