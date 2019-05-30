Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'de yeni kurulan hükümette güvenoyu krizi /30 Mayıs 2019 00:28

KKTC'de yeni kurulan hükümette güvenoyu krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, gerçekleştirilecek güven oylamasına katılmayacağını açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, gerçekleştirilecek güven oylamasına katılmayacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Eski Başbakanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumartesi günü yapılacak olan güven oylamasına katılmayacağını açıkladı. Aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı olan Özgürgün’ün hükümetin ortağı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın bir gazetede çıkan açıklaması üzerine tepki olarak güven oylamasına katılmama kararı aldığı öğrenildi.

“Vicdanım Kudret Özersay’a güvenoyunu reddediyor”

Özgürgün yaptığı açıklamada, “Hiçbir görev talebim ve beklentim olmadan elimden geldiğince partime ve ülkeme fayda sağlamayı hayatım boyu sürdürecek olmakla beraber, güven oylamasına katılmamaya karar verdiğimi belirtmek istiyorum. Partim beni her göreve getirmiş her görevde partime ve ülkeme 6 dönem 21 yıl aralıksız elimden geldiğince hizmet etmişimdir. 3 günlük bir siyasinin kalkıp bana dil uzatması çok komik ve kısa sürede tükenmişliğin sonucudur. Bu nedenle vicdanım Kudret Özersay’a güvenoyunu reddediyor” ifadelerini kullandı.

Özersay bir gazeteye verdiği röportajda, “Hüseyin Özgürgün gibi yaşadığı ani zenginleşmeyi ve servetini izah edemeyen bir kişinin başında bulunduğu, kısa süre öncesine kadar da hükümette yer alan bazı bakanlar hakkında çok ciddi iddiaların olduğu bir parti ile koalisyon ortaklığı yapıp nasıl hesap sorabileceğiniz meçhuldür. Yani bizim için mesele, ‘bir siyasi partiye düşmanlık’ değil, ‘hesap soracağımız’ yönündeki sözümüzü tutma isteğimizdir” ifadelerini kullanmıştı.
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